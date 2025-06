Stabile Hitzewelle – aber auch Gewitter im Anzug!

Quer durch das Bundesgebiet ist eine Gewitterfront gezogen und hat in der Steiermark – etwa auch im Großraum Graz -, in Salzburg, dort ebenfalls in der Landeshauptstadt, in Niederösterreich, aber auch Tirol für Unwetter gesorgt. Spektakulär auch die Auswirkungen in Vorarlberg, wo bei Dornbirn die Karrenseilbahn betroffen war.