Angeklagte räumte Konto der sterbenden Tante ab

„Meine Mandantin befand sich damals in einer emotional sehr belastenden Ausnahmesituation“, so der Anwalt der Beschuldigten am Mittwoch im Prozess am Landesgericht Feldkirch. Und damit meinte der Jurist nicht nur den bevorstehenden Tod der Tante und die Organisation der Bestattung im Oktober vergangenen Jahres, den die Beschuldigte zu bewerkstelligen hatte. Die 60-jährige Pensionistin war zudem auch noch in Privatinsolvenz. „Also woher nehmen, wenn nicht stehlen?“, dachte sich die Nichte wohl und überwies sich vom Bankkonto der im Sterben liegenden Heiminsassin 30.000 Euro aufs eigene. „Es war zu dem Zeitpunkt allerdings bereits klar, dass meine Mandantin und ihr Bruder die Erben sein werden“, ist die Verteidigung um Schadensbegrenzung bemüht.