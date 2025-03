Dänen toben: Auch US-Vize reist in die Arktis

Der geplante Besuch mehrerer hochrangiger US-Regierungsmitglieder in Grönland sorgt für diplomatische Verstimmungen. US-Vizepräsident JD Vance kündigte am Dienstag an, seine Frau Usha Vance auf ihrer Reise in die arktische Region zu begleiten – eine Entscheidung, die wenige Stunden nach scharfer Kritik der dänischen Regierung fiel.