Dänemark: „US-Besuch in Grönland ist inakzeptabel“

Usha Vance will am Donnerstag mit Sohn anreisen

Usha, die Frau von US-Vizepräsident J.D. Vance, wird dem Weißen Haus zufolge am Donnerstag gemeinsam mit ihrem Sohn und Begleitern in das zum dänischen Königreich gehörende Grönland reisen. Während ihres Besuchs werde sie historische Stätten besichtigen, mehr über das grönländische Erbe erfahren und einem traditionellen Hundeschlittenrennen beiwohnen.