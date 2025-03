1:3! KAC muss den Ausgleich in der Serie hinnehmen

Beim KAC fiel Simeon Schwinger (Knie) wie angekündigt aus – aber mit Kapitän Thomas Hundertpfund, Mathias From und Steven Strong bissen alle drei Fragezeichen durch. Somit konnten die Klagenfurter beim vierten Halbfinale in Linz wieder vier Sturmlinien aufbieten – Jung-Verteidiger Thomas Klassek half in der Offensive aus. Und vor allem in den ersten 15 Minuten dominierten die Klagenfurter komplett. Bis zur 1:0-Führung von Nick Petersen ins kurze Kreuzeck (15.) lautete das Schussverhältnis 17:3 für die Gäste. Doch immer wieder war bei Linz-Goalie Tirronen Endstation.