Raiffeisen Bank schickte Milliarden nach Russland

Die Raiffeisen Bank International (RBI) gerät wegen ihrer Geschäfte mit Russland somit neuerlich in Erklärungsnot. Laut der Rechercheplattform Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und dem „Standard“ hat die RBI noch im Jänner und Februar 2022, also unmittelbar vor dem Überfall Moskaus auf die Ukraine, kolportierte neun Milliarden Euro an russische Banken geliefert. Und das in barem Geld in Form von Banknoten in Euro, US-Dollar sowie Schweizer Franken. Insgesamt 189 Transaktionen sollen in diesen wenigen Wochen über die russische Geldtransportfirma TBSS stattgefunden haben.