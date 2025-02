„Nur“ eine Milliarde Gewinn 2024 für Raiffeisen

Geschäft in Russland weiter abgebaut

Das Geschäft in Russland hat die Bank im Vorjahr weiter abgebaut. 2024 sei das Kreditvolumen in Russland um weitere 30 Prozent zurückgefahren worden und liege nun bei rund 4,2 Mrd. Euro, so die Bank. Auch die Kundeneinlagen seien um 35 Prozent reduziert und Fremdwährungszahlungen aus Russland seien weiter eingeschränkt worden. An dem Plan, das Geschäft zu reduzieren, will die RBI auch im Falle eines Kriegsendes vorerst nicht rütteln. „Ich wünsche mir, dass der Krieg aus ist“, so Strobl. Ob das aber auch Einfluss auf die Rahmenbedingungen habe, sei aber offen. Derzeit wolle die RBI ihre Strategie nicht ändern. Wann genau die Bank in Russland das Exposure auf Null reduzieren könne, sei nicht abschätzbar, es sei aber durchaus denkbar, dass es in zwei bis drei Jahren kein Kreditportfolio mehr in Russland gebe.