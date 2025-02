Kauft Orbans Schwiegersohn jetzt RBI-Russland?

Tiborcz besitzt unter anderem das ungarische Onlinefinanzinstitut Gránit Bank und über die sogenannte BDPST-Gruppe Hotels und Immobilien in mehreren Ländern. Kürzlich erwarb Tiborcz zudem Anteile am Logistikunternehmen Waberer‘s; in Österreich soll er aktuell an einem Teilkauf der burgenländischen Privatbahn Raaberbahn interessiert sein, wir berichteten.