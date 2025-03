RBI-Tochter erleidet wieder Niederlage in Russland

Hintergrund der nunmehr in Berufung befindlichen Klage in Russland ist ein Streit der zumindest in der Vergangenheit vom russischen Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierten Gesellschaft Rasperia Trading Limited mit der Strabag. Rasperia hält Aktien am österreichischen Baukonzern und sah sich durch die Anwendung von EU-Sanktionsbestimmungen in Bezug auf Deripaska geschädigt. Sie klagte die Strabag, deren österreichische Aktionäre sowie die Raiffeisenbank Russland.