Nach Amokdrohung: Polizei sucht nach Übeltätern

Die Frage nach dem Warum wird wohl noch viele Tage Gesprächsthema an den vier Schulen in Neusiedl am See sein und das ist zweifelsfrei gut so. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen mussten am Dienstag hunderte Schüler dem Unterricht fernbleiben, weil es eine Amokdrohung in ihrer Schule gab. Wohlgemerkt auf einem Klodeckel!