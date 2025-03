OGH entscheidet heute: Muss Grasser ins Gefängnis?

Emotionale Worte des früheren Finanzministers

Grasser erklärte in seinen Schlussworten an das Höchstgericht am Freitag, die 16 Jahre Verfahren seien „wie ein Damoklesschwert“ über ihm gehangen. „Ich habe mir in den 16 Jahren gesagt, irgendwann wird es Gerechtigkeit geben. Ich möchte Ihnen aus tiefstem Herzen sagen: Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich kann mich in den Spiegel schauen. Ich habe immer an Recht und Gerechtigkeit geglaubt. Wir sind hier vor dem Obersten Gerichtshof. Wo, wenn nicht hier, sollte es Recht und Gerechtigkeit geben.“