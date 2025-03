Berufung vor dem OGH: Heute kommt Grasser zu Wort

Tag 2 im Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof in der Causa Buwog & Co. – Am Donnerstag sagte der gefallene Finanzminister Karl-Heinz Grasser zu den Medienvertretern nur: „Ich möchte keinen Kommentar abgeben.“ Am Freitag könnte er sich vor dem Fünf-Richter-Senat äußern.