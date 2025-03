„Hallelujah“: Dieses Eis ist einfach himmlisch

Montag war „Tag des handwerklich erzeugten Speiseeises“. Im Eisgeschäft Gelati Serafini in der Wallensteinstraße in der Brigittenau wurde dazu die spezielle Eissorte „Hallelujah“ verkostet. „Hallelujah” besteht aus Gianduja-Eis mit gerösteten Haselnüssen und Schokolade. Bei Gianduja handelt es sich um eine cremige Paste italienischen Ursprungs aus Haselnüssen und Kakao. Sie wird nach traditioneller Technik in das Gefrorene eingerührt, das dadurch ein marmoriertes Aussehen erhält („variegato”).