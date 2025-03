Diese Eissorten kommen heuer ins Stanitzel

Der bekannte Eissalon hat hat heuer gleich 5 eigens kreierte Sorten im Angebot, benannt nach Musikstücken oder Operetten von Strauss: „Die Fledermaus“ – ein Champagner-Gelato, die Tiramisu-Eiskreation „Eine Nacht in Venedig“, blaues Stracciatella-Eis mit goldenem Glitzer („An der schönen blauen Donau“) oder die „Frühlingsstimmen“, ein Eis das nach Holunder schmeckt – gemixt mit Wiener Honig. Überzeugt hat die Sorte „Zigeunerbaron“: Himbeereis mit Pfeffer. Die Wiener dürfen sich vielleicht noch auf weitere ausgefallene Sorten freuen. „Natürlich eignen sich auch Strauss’ Werke wie „Rosen aus dem Süden“, „Tausend und eine Nacht“ oder „Wo die Zitronen blüh’n’“ hervorragend für eigene Kreationen”, so Eissalon am Schwedenplatz-Chef Silvio Molin-Pradel. Eine Kugel kostet 2,30 Euro. Um 10 Cent teurer als im Vorjahr.