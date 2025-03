„Das ist ein anderes Kaliber als beim Auftakt“

Lauterach will nachlegen

Auch der FC Lauterach startete mit dem 2:0-Heimsieg gegen den Ligadritten Reichenau ganz stark in die zweite Meisterschaftshälfte, verließ damit das Tabellenende. Jetzt wollen die Hofsteiger am liebsten gleich weiter oben anklopfen. Heute sind sie zu Gast bei Wals-Grünau. „Diese und die nächste Runde im Pinzgau werden zeigen, was für uns im Frühjahr noch möglich ist“, sagt Sportchef Thomas Bayr.