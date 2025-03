Kreml will auch mit Assads Feinden kooperieren

Russische Avancen stießen bisher auf wenig Gegenliebe

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete im Dezember, dass Russland seine Truppen von den Frontlinien in Nordsyrien und von Stellungen in den von Assads alawitischer Glaubensgemeinschaft dominierten Bergen abzieht, aber seine beiden strategisch wichtigen Hauptstützpunkte an der Mittelmeerküste – den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim in Latakia und die Marinebasis in Tartus – nicht verlässt. Die neuen Machthaber in Damaskus haben bisher eher kühl auf Avancen aus Moskau für eine Annäherung reagiert.