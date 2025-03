Heizungstausch: Wildwuchs soll ein Ende haben

Landesförderungen stehen unverändert zur Verfügung

Auch Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner spricht sich für eine Fortsetzung der Kesseltauschförderungen auf Bundesebene aus: „In realistischer Höhe“, wie er sagt. In die Regierungsverhandlungen habe man ein degressives Modell eingebracht: Die Förderung würde mit einer Quote von 50 Prozent beginnen und über zehn Jahre auf null sinken. „Das würde Planbarkeit und Berechenbarkeit für die Menschen und die Heizungsbranche bringen“, so Achleitner. Die Landesförderungen für den Ersatz einer fossilen Heizung durch eine Biomasse-Heizanlage, eine Wärmepumpe oder einen Fernwärmeanschluss stehen unverändert zur Verfügung, betont er.