320 Millionen Euro für gigantische grüne Batterie

Nun gab’s auch gute Post von der Europäischen Investitionsbank: Sie stellt der Energie AG Kredite von bis zu 400 Millionen Euro zur Verfügung, um die Wasserkraft auszubauen. Die Finanzierungsverträge über 320 Millionen Euro für das Projekt in Ebensee wurden in Luxemburg unterzeichnet. Weitere 80 Millionen Euro stehen für das Laufwasserkraftwerk Traunfall bereit, das ja drei am Ende der Lebenszeit befindliche Wasserkraftwerke ersetzen soll.