Chefwechsel wirft bei Raiffeisen Schatten voraus

In knapp sechs Wochen übernimmt Reinhard Schwendtbauer den Chefsessel bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich von Heinrich Schaller. Und der Wechsel an der Spitze wirft bereits seine Schatten voraus. So wurde am Donnerstag auch der Umbau des Vorstands fixiert und ein neues Mitglied bestellt.