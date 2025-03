Glas-Riese wälzt für Werk nun sogar Wachstumspläne

Von Joghurt über Sugo, Milch und Marmeladen bis hin zu Bier: Wer diese Lebensmittel in Glasverpackungen kauft, hält mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Produkt der Vetropack in Händen. Und der Schweizer Konzern hat sich für sein Werk in Kremsmünster (OÖ) einiges vorgenommen, wie er bei der Präsentation seiner 2024er-Zahlen verriet.