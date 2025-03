„Black Wings gehören für Hollywood verfilmt!“

Von Spiel zu Spiel, von Serie zu Serie, von Interview zu Interview: Diese Play-off-Krimis von Eishockey-Linz werden immer legendärer! „Die Black Wings gehören eigentlich für Hollywood verfilmt“, grinst EHC-Medienmanager Michael Geltner. Denn nur 47 Stunden nach dem Overtime-Weltrekord von sechs verlängerten Spielen in Folge in der 4:3-nach-1:3-Viertelfinalserie gegen Graz setzte Linz in Halbfinale 1 beim KAC gleich wieder einen Thriller drauf! Das Duell ging in die dritte (!) Verlängerung und wurde um 23.15 Uhr durch Lebler in der 104. Minute 3:2 gewonnen. Es dauerte statt drei Drittel mehr als fünf. Noch nie wurde in der Liga länger als 23:46 Minuten 3-gegen-3 gespielt und es war das längste Spiel der langen Klubgeschichte der Linzer.