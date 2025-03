Magisches Disney-Remake mit Gal Gadot als Königin

Schneewittchen (Rachel Zegler) ist die Schönste im Land, sehr zum Missfallen der neidischen Königin, die auch ihre Stiefmutter ist (Gal Gadot). Als ihr Leben am Hof unerträglich wird, flieht sie in den Wald. Dort findet sie Zuflucht in einem Haus, ahnt aber nicht, wer dort wohnt. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum zauberhaften Disney-Remake „Schneewittchen“.