Riesengroßer Wirbel um „Schneewittchen“-Remake

Einige störten sich in den sozialen Medien daran, dass ihre Haut – anders als im Original – nicht so „weiß wie Schnee“ sei. Das weckt Erinnerungen an ablehnende Kommentare gegenüber Halle Bailey, die als schwarze Frau für die Rolle der berühmten Meerjungfrau Arielle in der gleichnamigen Neuverfilmung (2023) gecastet wurde.