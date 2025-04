Massenschlägereien im österreichischen Parlament

Die Obstruktion war mittlerweile als politisches Instrument etabliert und der Parlamentarismus durch die Nationalitätenstreitigkeiten geschwächt worden. Immer wieder wurde der Reichsrat auf Vorschlag der Regierung durch den Kaiser aufgelöst. Möglich war das mithilfe des berühmten Paragrafen 14 der Verfassung, dem „Notverordnungsparagrafen“, der daher oft angewendet wurde. Sobald sich die Lage beruhigt hatte, eröffnete man den Reichsrat wieder. Die Regierungen wechselten in dieser turbulenten Zeit immer schneller und so wurde es immer schwieriger, selbst notwendige Gesetze „durch das Parlament zu bringen“ und in die Tat umzusetzen. Aber, man „wurstelte“ sich eben durch, wie man in der altösterreichischen Politik so schön sagte.