Bill Gates setzt sich für US-Entwicklungshilfe ein

Ein Rückzug der USA könne zentrale Projekte der Gates-Stiftung, etwa zur Ausrottung der Kinderlähmung und zum Kampf gegen Malaria, gefährden, sagte ein Insider. Die Organisation müsse erst prüfen, ob und in welchem Umfang sie die betroffenen Programme auffangen könne. Gates setzt sich zudem für die weitere Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. US-Präsident Donald Trump hatte am ersten Tag seiner Amtszeit den Austritt veranlasst.