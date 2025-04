Was ist eigentlich ein Knochenmarködem?

Da bei Ihnen im Mai eine Kniegelenks-OP geplant ist, leiden Sie vermutlich an fortgeschrittener Arthrose. In Ihrem Fall ist das Knochenmarködem daher sicher auf eine Überlastung des Knochens zurückzuführen, da der Gelenksknorpel, der normalerweise die Druckbelastung hemmt, Arthrose-bedingt degeneriert ist. Das ist eine normale Reaktion des Knochens auf die Überlastung und auch nicht gefährlich. Eine Infusionstherapie macht in diesem Fall wenig Sinn, da das Ödem wieder auftreten wird, wenn Sie das Knie wieder belasten. Allerdings, und das ist beruhigend zu wissen, beeinflusst das Knochenmarksödem die bei Ihnen im Mai geplante Kunstgelenks-Operation nicht.