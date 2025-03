Als Polizei kam, lagen Patronen am Schreibtisch

Es war zu laut: Genervte Nachbarn riefen am Montag in Laakirchen (OÖ) gleich zweimal die Polizei, damit ein amtsbekannter 36-Jähriger seine Musik leiser dreht. Beim ersten Besuch fanden die Beamten Patronen, beim zweiten ein verdächtiges weißes Pulver am Schreibtisch.