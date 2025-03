„Tour de France des Seewinkels“ am 29. Mai

Der Reinerlös der Veranstaltung (Startpreis 20 Euro, Verkauf von T-Shirts, Sponsoren) geht zur Hälfte an die zweijährige Pia aus Pinkafeld, die an Leukämie erkrankt ist und zur Hälfte an den Verein Löwenzahn in Neusiedl am See, welcher schnell und unbürokratisch finanz- und sozial schwache Schüler unterstützt. Sie wollen dabei sein?