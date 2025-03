Trumps Biker-Boss Chris Cox in Grönland gelandet

EU „ohnehin zu schwach für alles“

Er sei aber auch deshalb aus South Carolina angereist, um mit so manchem Vorurteil aufzuräumen. Der persönliche Freund des US-Präsidenten („Ich habe Trumps Handy-Nummer“) sagt zum Beispiel: „Amerika ist kein Tiger, der Grönland als Gazelle sieht.“ Deswegen brauche niemand hier Angst zu haben. Aber er mache sich Sorgen bezüglich China und Russland und wolle deshalb den Einfluss der Staaten in der geopolitisch so wichtigen Arktis verstärken. Und was ist mit der EU? „Die ist ohnehin zu schwach für alles.“