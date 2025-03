Österreich hat Polarstation auf Trumps Wunschinsel

Andreas Trügler kam in Klein Sankt Paul im Görtschitztal in Kärnten auf die Welt und wurde jüngst der Leiter des Stützpunktes. Momentan ist er aufgrund des Wetters noch mit Vorlesungen in Graz beschäftigt, aber der 43-jährige Physiker zählt schon die Minuten, bis er wieder in seine geliebte Arktis kann „Meine Begeisterung für die Polarregion“, erzählt der Familienvater im „Krone“-Gespräch, „kommt vom Bergsteigen.“ Nach den Alpen verschlug es ihn u. a. auf Spitzbergen – und dann nach Grönland. „Dass ich hier einmal eine Station leiten dürfte, hätte ich mir nie erträumen lassen“, schwärmt er.