Darum will Donald Trump unbedingt Grönland kaufen

Seit Dienstag ist die skurrile Saga um Donald Trumps Interesse an einem Erwerb der größten Insel der Welt um eine Facette reicher. Präsidenten-Sohn Donald Trump Jr. (47) ist für einen Kurztrip nach Grönland gereist, um nach eigenen Angaben Einheimische zutreffen, kulturelle Stätten zu besuchen sowie Material für Videos und Podcasts aufzunehmen. Trump Jr. zum TV-Sender Fox News: „Als jemand, der als Naturliebhaber an einige faszinierende Orte auf der ganzen Welt gereist ist, freue ich mich darauf, diese Woche in Grönland haltzumachen, um ein wenig Spaß zu haben.“ Überschaubar ist der Spaßfaktor hingegen bei der grönländischen Regierung.