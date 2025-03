Nach Pleite: Weitere Filialen stehen vor dem Aus

Wie geht’s mit der Goldwelt Juweliere & Uhrmacher GmbH aus Linz weiter? Seit Mitte Jänner ist das Familienunternehmen in vierter Generation ein Sanierungsfall. Seither wurden neun Filialen geschlossen, darunter jene in der LentiaCity in Linz-Urfahr, in der SCW in Wels und in der Varena in Vöcklabruck. Auch das Goldwelt-Geschäft in der Landstraße in Linz ist seither zu – und wirkt regelrecht verwaist. Ein Gitter schützt die Eingangstür.