Bursch muss nach 13 Tagen Führerschein abgeben

Das war ein kurzes Vergnügen! Nach nur 13 Tagen musste ein 17-Jähriger seinen Führerschein auch schon wieder abgeben. Er war im Ortsgebiet von Fischlham (OÖ) mit satten 109 km/h erwischt worden. Der Polizei gegenüber zeigte sich der junge Mann dann aber nicht einsichtig.
Eine Polizeistreife führte am Sonntag gegen 16.05 Uhr im Ortsgebiet von Fischlham Geschwindigkeitsmessungen durch. Und sie wurden schnell „fündig“. Der 17-Jährige aus Neukirchen wurde bei Lambach, mit 109 km/h gemessen.
Keine Einsicht
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde dem 17-Jährigen der Führerschein, den er erst seit 13 Tagen besessen hat, vorläufig abgenommen. Allerdings war sich der junge Mann keiner Schuld bewusst und gab an, nichts falsch gemacht zu haben. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass er jetzt einmal zur Nachschulung muss.
Kommentare
