Bursch muss nach 13 Tagen Führerschein abgeben

Keine Einsicht

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde dem 17-Jährigen der Führerschein, den er erst seit 13 Tagen besessen hat, vorläufig abgenommen. Allerdings war sich der junge Mann keiner Schuld bewusst und gab an, nichts falsch gemacht zu haben. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass er jetzt einmal zur Nachschulung muss.