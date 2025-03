Nach Pleite: Schicksalstage für KTM-Firmen verlegt

Ende gut, alles gut – von wegen! Auch wenn es für den Sanierungsplan der KTM AG, der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH und der KTM Components GmbH am 25. Februar am Landesgericht Ried im Innkreis grünes Licht gab, ist die Sanierung erst geschafft, wenn auch das Geld geflossen ist. Bis 23. Mai hat der Motorradhersteller ja Zeit, die dafür benötigten 600 Millionen Euro aufzustellen, mit denen die 30-Prozent-Quote beglichen werden soll. Während es bei Sanierungsverfahren üblich ist, dass die in die Insolvenz geschlitterten Unternehmen innerhalb von zwei Jahren in Etappen ihre Quote bezahlen, hat KTM vor, das auf einen Schlag zu erledigen.