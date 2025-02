Nach Pleite: Schmuckhändler sperrt Filialen zu

Abverkauf in Pasching, Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg

Weiter am Netz sind die Goldwelt-Geschäfte in der PlusCity in Pasching, im Einkaufszentrum City Arkaden in Klagenfurt, im dez in Innsbruck und im Europark in Salzburg. Warum diese weiter geöffnet sind? Weil Schuster den Abverkauf bewusst an den frequenzstärksten Geschäften durchführt. So erhofft man sich, mehr Erlöse für die Gläubiger zu erwirtschaften. Außerdem laufen im Hintergrund Gespräche mit Investoren. Der Onlineshop ist nach wie vor aktiv. Auf der Internetseite des Unternehmens bekommt der Kunde auch nichts von den wirtschaftlichen Problemen mit.