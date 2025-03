Doppelstaatsbürger im Visier der Orbán-Regierung

Dem Vernehmen nach geht es dabei um Personen, die die Souveränität, die öffentliche Ordnung, die territoriale Integrität und die Sicherheit Ungarns „bedrohen“. In den letzten Jahren hätten sich „ausländische Mächte und Spekulanten mit zunehmender Skrupellosigkeit und in immer größerem Ausmaß in die inneren Angelegenheiten Ungarns, selbst in Wahlprozesse eingemischt“, behauptete Fidesz-Fraktionschef Máté Kocsis am Montag gegenüber dem Onlineportal nepszava.hu. Zugleich sei europaweit eine „aktive Diskreditierungskampagne“ gegen Ungarn erfolgt.