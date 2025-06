Seit 1976 im Todestrakt: Mann (79) hingerichtet

Der 25. Todeskandidat in diesem Jahr

Jordan ist bereits der 25. Todeskandidat, der in diesem Jahr in den USA hingerichtet worden ist. So viele Exekutionen hatte es im gesamten vergangenen Jahr gegeben. Allein sieben Menschen wurden 2025 im Bundesstaat Florida hingerichtet. Erst am Dienstag (Ortszeit) war ein 51-Jähriger per Giftspritze in Florida hingerichtet worden, der eine Frau ermordet hatte.