Zwei Drogenlenker mit gleichem Auto unterwegs

Sie teilten nicht nur ihren Hang zu Drogen, sondern offenbar auch das Auto: Am Freitag wurde einem Bulgaren (40) in Mauerkirchen der Führerschein abgenommen, weil er „berauscht“ am Steuer saß. Wenig später wurde der Wagen wieder gesehen, diesmal gelenkt von einem 41-jährigen Landsmann. Auch der stand unter Drogeneinfluss.