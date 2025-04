So war Habsburgs letzte kaiserliche Hochzeit

Selten sah man den alten Kaiser Franz Joseph in so guter Laune. Er strahlte, als sein Großneffe Karl, Österreichs letzter Habsburger Herrscher, am 21. Oktober 1911 die hübsche Prinzessin Zita heiratete. Hier sind die schönsten Fotos von Zitas und Karls legendärer Traumhochzeit.