Vorsicht bei Betrugsanrufen mit dieser Vorwahl!

Die RTR hat am Donnerstag vor vermehrtem Rufnummernmissbrauch mit Ursprung in Großbritannien gewarnt. Allein seit 1. März seien bei der dafür zuständigen Meldestelle für Rufnummernmissbrauch bereits 250 Beschwerden registriert worden, berichtete Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der für den Fachbereich Telekommunikation und Post, am Donnerstag.