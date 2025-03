Immer öfter gesperrt: Ärger um das stille Örtchen

„Hohe Dichte an WCS im gesamten Wiener Stadtgebiet“

Die zuständige MA48 spricht von einer „hohen Dichte an WCs im gesamten Wiener Stadtgebiet“. Aktuell sind 163 öffentliche Bedürfnisanstalten unter der Verwaltung der MA 48. Diese werde noch erhöht durch zusätzliche öffentlich zugängliche Anlagen in den U-Bahn-Bauwerken der Wiener Linien, der ÖBB, der Prater Wien GmbH, auf der Donauinsel, den Friedhöfen Wiens, innerstädtisch durch Anlagen in Verwaltungszuständigkeit des Bundes und von privaten Betreibern.