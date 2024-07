Treibt ein Häusl-Hasser in Wien sein Unwesen?

Feuerwehr musste sechs Brände löschen

Doch was ist genau passiert? In der Nacht auf den 30. Juni, genauer zwischen zwei und vier Uhr früh, gingen im Allerheiligenpark, dem Mortarapark, am Sachsenplatz, am Brigittenauer Bad, an der Freien Mitte und auch am Wienerberg sechs der in Wien montierten Kloanlagen in Flammen auf. Die Feuerwehr bestätigte die Vorfälle.