Fahne runtergerissen: „Nicht gezielt wegen Israel“

Eine junge Österreicherin sorgte am 21. Oktober 2023 in Wien für einen Skandal, der auf Video festgehalten wurde und viral gegangen ist. Die damals 17-Jährige riss in der Seitenstettengasse im 1. Bezirk eine israelische Fahne samt Halterung, die am Stadttempel befestigt war, herunter. Der Stadttempel ist die Hauptsynagoge von Wien.