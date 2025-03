Noch mehr finanzielle Belastungen für Pensionisten

Höhere Krankenversicherung

Die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge von 5,1 auf 6 Prozent soll 270 Millionen Euro an Ersparnis bringen. „Damit verliert jeder Pensionist 100 bis 300 Euro pro Jahr“, sagt Fürst. Als deutliches Signal gegen die Bundespläne kündigt die SPÖ einen Entschließungsantrag in der Landtagssitzung am 20. März an.