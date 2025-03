Medikamente: EU will Asien-Abhängigkeit reduzieren

Aktuell werden 80 bis 90 Prozent der Medikamente, die in Europa benötigt werden, in Asien produziert. Dieser Abhängigkeit will die EU nun einen Riegel vorschieben. Die Produktion am europäischen Kontinent soll steigen, schnellere Genehmigungsverfahren sollen dazu beitragen, geht es nach der EU-Kommission.