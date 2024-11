Sind Medikamente in Österreich zu billig?

Hohe Kosten, die niemand zahlen will

Doch was sind die Hintergründe? In Österreich werde zwar produziert, aber wie in anderen Industrien sei hier ein großer Preisdruck zu spüren. „Tatsächlich ist es so, dass die chemische Industrie insgesamt – und da ist die Pharmaindustrie ein Teil davon – in Länder wie Indien oder China ausgewandert ist.“ Der Kostendruck in Europa sei durch Umweltmaßnahmen und soziale Maßstäbe höher. „Wir wollen diese Maßstäbe zwar, aber am Ende des Tages ist dann niemand bereit, dafür zu zahlen. Das ist ein Spannungsfeld.“