„Situation ist herausfordernd und bedenklich“

Insolvenzstiftung mit 400 Plätzen

Am 10. Februar startet die gemeinsam mit dem Land Oberösterreich initiierte Insolvenzstiftung. Erste Teilnehmer sind bereits in der Wartschleife, werden informiert, sobald sie in die Stiftung eintreten und damit Qualifizierungsangebote wahrnehmen können. Die Initiative richtet sich an Mitarbeiter von Betrieben der Automotive-Branche sowie an Beschäftigte von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, wenn diese aufgrund einer Insolvenz gekündigt wurden oder werden. „Insgesamt bietet sie 400 Plätze für Betroffene“, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.