„Konstruktiver“ Auftakt nach Eklat im Weißen Haus

Nach dem Streit im Weißen Haus zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Staatschef Donald Trump vor laufenden Kameras und der eingestellten Militärhilfe für die ukrainische Armee versuchen die Ukraine und die USA am heutigen Dienstag in Saudi-Arabien einen Neustart in ihren Beziehungen. Die Gespräche über eine Teil-Waffenruhe verlaufen bisher „sehr konstruktiv“, teilte ein Mitglied der ukrainischen Delegation mit.