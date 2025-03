Österreichs Wirtschaft hat noch länger zu kämpfen

Im vierten Quartal 2024 sank die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent gegenüber der Vorperiode und damit etwas stärker als im dritten Quartal (-0,3 Prozent). Die Industrieproduktion in der Euro-Zone litt unter der international schwachen Nachfrage. Derzeit zeichnet sich keine nennenswerte Verbesserung ab, merkte Marcus Scheiblecker, Autor des Wifo-Konjunkturberichts, an. Jüngste Unternehmensumfragen deuten darauf hin, dass sich der Abwärtstrend in den kommenden Monaten lediglich verlangsamen wird.