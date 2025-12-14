Wirbel um Nacktkontrollen von Fans immer wilder!

Der meinungsstarke „Zwei Kölsch“-Protagonist Wurzer weiter: „Das Gefühl, dass da gerade eine groß angelegte Kampagne gegen Fans und Fankultur stattfindet und im schlechtesten Szenario gerade erst beginnt, drängt sich leider auf. Gut nur, zu sehen, dass die Fans zusammenstehen. Wir lassen uns den Fußball nicht nehmen. Nicht von den Verbänden, nicht von den Konzernen und auch nicht von der Politik, deren Aufgabe es ja eigentlich ist, die Kultur zu schützen, anstatt sie zu bekämpfen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht.“