Wirbel um Nacktkontrollen von Fans immer wilder!

Heillose Aufregung im Nachbarland. Wie die „Krone“ bereits berichtete, zogen die Vertreter der aktiven Fanszenen beim Rheinderby zwischen Leverkusen und Köln am Samstag aus Empörung über angebliche Nacktkontrollen am Eingang ab. Der Eklat weitet sich nun aus. . .
Denn wenn auch dortige Medien davon berichten, die Polizei habe eine Anordnung von Nacktkontrollen rund um die BayArena per se dementiert, bleiben Anhänger, die vor Ort waren, bei ihren Schilderungen, dass es sich durchaus um mehr als nur Gerüchte handelt!
Fan schildert Begegnung mit Innenminister vor Toilette
Michael Wurzer und Thomas Lambertz, bekannte Köln-Fans, legten am Sonntag eine Illustration der Vorgänge in den sozialen Netzwerken nach, schrieben dazu: „„Schikanierung und Kriminalisierung von Fußballfans schreiten fort. Und schon wieder will es keiner gewesen sein. Leverkusen war es nicht, die Polizei dementiert und Innenminister Herbert Reul hat uns persönlich im Stadion gesagt, dass Nacktkontrollen gegen die Menschenwürde gingen und selbstverständlich verboten seien. Aber glaubt jemand ernsthaft, dass sowohl die Fanszene des 1. FC Köln als auch die bemerkenswert solidarischen Bayer-Ultras das Spiel wegen Kinderkram boykottieren?“
Der meinungsstarke „Zwei Kölsch“-Protagonist Wurzer weiter: „Das Gefühl, dass da gerade eine groß angelegte Kampagne gegen Fans und Fankultur stattfindet und im schlechtesten Szenario gerade erst beginnt, drängt sich leider auf. Gut nur, zu sehen, dass die Fans zusammenstehen. Wir lassen uns den Fußball nicht nehmen. Nicht von den Verbänden, nicht von den Konzernen und auch nicht von der Politik, deren Aufgabe es ja eigentlich ist, die Kultur zu schützen, anstatt sie zu bekämpfen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht.“
Die „Krone“ hakte bei ihm selbst nach. „Ein Bekannter und ich haben im Stadion auf dem Weg zum Klo zufällig Innenminister Dr. Reul getroffen und ihn auf die Nacktkontrollen angesprochen. Er beteuerte, er wisse von nichts und bat uns selbst um Aufklärung. Wir haben vor dem Klo sicher zehn Minuten lang mit ihm gesprochen. Dr. Reul versicherte uns, Nacktkontrollen verstießen gegen die Menschenwürde, seien gesetzlich verboten und hätten keinen Platz in deutschen Stadien.“
Stellt sich die Frage: Schossen einzelne übers Ziel bei Kontrollplänen hinaus oder ist alles aus der Emotion übertrieben?
Die Debatte geht weiter. . .
